O adolescente Eduardo Campos da Rocha, de 16 anos, foi assassinado com um tiro na noite desta quarta-feira (20) em via pública na rua Rio Grande do Sul, próximo ao Ginásio Coberto no bairro Aeroporto Velho em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas, a vítima havia saído da casa da namorada com destino a sua casa, quando trafegava em sua bicicleta na rua Rio Grande do Sul, foi abordado por dois homens não identificados em uma bicicleta, um deles de posse de uma arma de fogo efetuou três tiros, um dos projeteis acertou Eduardo no peito no lado esquerdo, mesmo ferido Campos ainda correu, mas depois caiu sobre a calçada. Após o crime a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por populares, mas ao chegar no local nada pode fazer pelo adolescente que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 3°Batalhão até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Em seguida a Polícia fez rondas na região da Baixada da Sobral em busca de prender os criminosos, porém ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

A Polícia acredita que o adolescente foi vítima de um latrocínio, pois o celular de Eduardo não estava no local.

