Leônidas Badaró

A família de Airysson Barbosa, está desesperada após o sumiço do jovem de apenas 15 anos.

O adolescente saiu de casa, na manhã de domingo, 9, para fazer umas compras, mas não retornou. A última informação que se teve de Airysson é que o mesmo foi tomar banho nas águas do Rio Acre, em Xapuri, e teria sido visto pela última vez quando brincava de pular do barranco do rio, brincadeira que, apesar de perigosa, é muito comum na época do verão amazônico nos municípios acreanos.

“Estamos tentando agora ver por umas câmeras que tem na descida do Mirantes para identificar que horas ele desceu e que horas ele pode ter subido da beira do rio. Mas até agora, a única coisa que a gente sabe é que ele foi visto pulando do barranco do outro lado do rio”, afirma Sávio Ravel, irmão de Airysson.

Infelizmente, segundo a própria família, o mais provável é que Airysson tenha se afogado nas águas do rio Acre, apesar de ser estranho o fato de ninguém ter visto o jovem se afogando. “Nós já estamos em contato com o Corpo de Bombeiros para iniciar umas buscas, mas a Polícia Civil também tá investigando, já que achamos muito estranho ninguém ter visto ele se afogar”, diz Ravel.