A cirurgia do adolescente não podia ser feita no Acre, o que levou ele a entrar ainda na fila do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). E só ocorreu, segundo contou a mãe, após repercussão do caso e o governador Gladson Cameli intervir para que o procedimento fosse feito na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).