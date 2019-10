Com informações da OAB

O advogado acreano Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, foi empossado nesta terça-feira (22) como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em vagas destinadas à advocacia. Também tomou posse o advogado André Godinho, da OAB da Bahia. Ambos atuarão no CNJ durante o biênio 2019-2021, sob a presidência do ministro Dias Toffoli.

Marcos Vinicius assume pela primeira vez como conselheiro no CNJ. Ele destacou a importância que o Conselho possui para a advocacia e a sociedade.

“O CNJ é hoje um importante órgão para o Poder Judiciário brasileiro, muito além do controle administrativo e disciplinar. Sabe-se que tais atribuições são deveras importantes, pois, num primeiro aspecto, são instrumentos de auxílio e colaboração aos Tribunais na condução de uma gestão cada vez mais efetiva e eficaz, visando uma melhor prestação dos serviços jurisdicionais. É de suma importância a participação da advocacia em tão notável órgão, seja porque é inescusável à administração da justiça, seja porque é representante do cidadão e também responsável pela defesa do estado democrático de direito”, disse.

O presidente da OAB-AC, Erick Venâncio, classificou a posse de Marcos Vinicius como uma conquista da advocacia acreana. “Agora temos um ex-presidente da seccional integrando os quadros do CNJ, tentando ajudar o sistema de justiça a se desenvolver por meio da atuação em seu órgão de controle externo. Marcos Vinicius tem todas as credenciais pra conduzir um mandato habilidoso e competente, fato que muito orgulha a advocacia do Acre”, ressaltou.

O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou que a Constituição Federal garante à advocacia a importância que lhe é peculiar enquanto função essencial à administração da Justiça. “Ao integrarmos o CNJ, órgão de controle e planejamento estratégico do Poder Judiciário brasileiro, cuja pluralidade permite uma rica soma de experiências e diferentes visões para o aprimoramento do Sistema de Justiça, devemos unir esforços para a concretização da paz social e a conquista da plena cidadania na vida de cada brasileiro”, disse, desejando sorte aos empossados.

Participaram da solenidade os diretores da OAB, conselheiros federais, membros honorários vitalícios, presidentes de diversas seccionais da Ordem, ministros de tribunais superiores, conselheiros do CNJ e demais convidados. À tarde, os dois indicados da advocacia já participaram da 299ª Sessão Ordinária do Conselho Federal de Justiça.

O conselheiro federal pelo estado do Acre, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, é formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Acre (UFAC) e possui pós-graduação lato sensu em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE). Foi presidente da seccional da OAB no Acre por duas gestões (2013-2016 e 2016-2019). Foi secretário-geral da Comissão Nacional Especial da Advocacia Corporativa e presidente da Comissão Nacional de Relações Institucionais da OAB Nacional.

