Votações estão ocorrendo em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Epitaciolândia.

Começou nesta sexta-feira, 23, o pleito para a escolha da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Acre e Subseção Juruá. Novos membros do Conselho Pleno e Caixa de Assistência dos Advogados do Acre também serão eleitos.

A classe terá até as 17 horas para o exercício do voto, que determinará a gestão para o próximo triênio. A obrigatoriedade do comparecimento é amparada pelo artigo 134 do Regulamento Geral da OAB, que estabelece a aplicação de pena de 20% do valor da anuidade em caso de descumprimento.

Na capital, a chapa única intitulada “Uma Ordem para Todos” leva o nome do atual conselheiro federal da instituição Erick Venâncio Lima como candidato ao cargo de presidente. Para vice-presidente Marina Belandi Schaffer, que ocupa atualmente o cargo, secretário-geral André Ferreira Marques, secretário-geral adjunto Gilliard Nobre Rocha e diretora-tesoureira Isabela Aparecida Fernandes da Silva.

Para o atual presidente Marcos Vinícius Jardim, a expectativa é de avanços para a instituição com a nova composição. “Temos membros muito capacitados e um trabalho já amadurecido, o que significa que a OAB tem muito a conquistar nesses próximos anos. Tenho certeza de que o novo mandato será revolucionário, sobretudo, pela proatividade”, enfatizou.

A OAB Subseção Juruá tem duas chapas concorrentes, sendo a “OAB para Todos Juruá” e a chapa “Renovar para Mudar”.

Comentários