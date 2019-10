A Agência Reguladora dos Serviços públicos do Estado do Acre (Ageac), buscando ouvir a categoria de autolotação do Alto Acre, realizou uma reunião no Centro Cultural de Brasileia com os taxistas da região que realizam transporte intermunicipal de passageiros, para tratar a respeito dos problemas que a categoria tem enfrentado diariamente.

O maior objetivo do encontro é buscar soluções, por meio do diálogo, para as reivindicações da categoria e o aumento do número de transporte clandestino, que cresceu consideravelmente nos últimos anos.

A presidente da Ageac, Mayara Lima, declarou que é importante valorizar o trabalho dos taxistas que fazem o transporte dentro da legalidade. “É preciso combater a ilegalidade. Para isso, teremos que ter uma força-tarefa da Ageac, Ministério Público, Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito, prefeituras e do governo do Estado do Acre, para valorizar o trabalho daqueles que fazem o transporte dentro da legalidade”.

O governo do Estado do Acre, por intermédio da Ageac, desenvolve diversas ações na busca de ajudar a categoria a garantir seus direitos e prestar um serviço de qualidade à população, contribuindo para o desenvolvimento do setor e com a economia do estado.

Comentários