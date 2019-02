A solidariedade da sociedade cruzeirense não tem limites. Numa demonstração de empatia com as vítimas da enchente do Rio Juruá, a Agência Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência (Adra) realizou mais uma vez a doação de cestas básicas à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que destina os donativos às famílias alojadas em casas de parentes e beneficiários do aluguel social.

As entregas começaram a ser realizadas nesta quarta-feira, 20, pelo prefeito em exercício Zequinha Lima. “Agradeço a Adra, que tem feito um trabalho dentro e fora do país. Estamos entregando, somente no nosso município, mais de 400 cestas básicas”, frisou.

O representante da instituição na região, João Paulo, detalha o processo da ação solidária. “Nós recebemos a solicitação e tendo em vista que o rio alaga todos os anos, mandamos um plano de ação para a coordenação internação, o documento foi aprovado e juntos, Adra e Prefeitura, estamos auxiliando as vítimas da cheia”, salientou.

Afetada pela fúria do Rio Juruá, a moradora da comunidade Boca do Moa, Maria Francisca do Nascimento, 40 anos, agradeceu ação. “No alagado a gente não tem como trabalhar. Essas doações chegaram em boa hora. Aqui em casa nós somos oito pessoas, peço a Deus que abençoe a todos os que estão nos ajudando nesse momento difícil”, disse.

Agência Adventista

A ADRA Brasil é uma organização privada, não governamental e sem fins lucrativos de objetivos assistenciais, beneficentes e filantrópicos. Faz parte da rede internacional de organizações humanitárias independentes, estabelecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1984.

