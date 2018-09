Clientes das agencias do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, localizadas nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, usaram as redes sociais para reclamar da falta de dinheiros nos caixas eletrônicos dos bancos da fronteira.

O sitio oaltoacre.com foi comprovar de perto se a reclamação procedia, visitando todas as agências. Se pode ver que, desde Epitaciolândia até Brasiléia, nenhum caixa eletrônico estava disponível para saques, somente para depósitos e consultas.

Segundo um dos clientes da Caixa que mora na Capital e estava na fronteira a trabalho, que pediu para não ser identificado por motivo de segurança, disse que havia recebido seu pagamento na quinta-feira, dia 6, mas que desde sexta (7), o banco vinha disponibilizando valores múltiplos apenas de R$ 10,00, no sábado baixou para a nota de R$ 5,00. Neste domingo, as notas eram de R$ 2,00.

Já as agências Bradesco e Banco do Brasil, os saques segundo clientes, deixaram de acontecer desde sexta-feira, dia 7, sem que houvesse um comunicado por parte dos bancos. Um pai com seu filho que moram na zona rural de Brasiléia, tentaram em vão retirar o pouco do dinheiro existente na conta para comprar mantimentos e voltar para casa.

Em tempo, as agências bancarias localizadas na fronteira do Acre com a Bolívia, vem trazendo transtornos aos moradores, ao que parece, sem serem importunadas pelos órgãos que deveriam fiscalizar, uma vez que não existe o Procon. Até mesmo a Lei da Fila criada no município de Epitaciolândia, não é cumprida.

Lembrando que a fronteira recebe um número significativo de turistas em datas festivas e feriados prolongados, muitos dos estabelecimentos não trabalham com o sistema de cartão de crédito e débito, pelo fato da internet não funcionar adequadamente e terem de pagar taxas consideradas altas.

