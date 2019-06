Agenda de esportes equestres da Expoacre é definida

Os preparativos da 46ª edição da Expoacre estão a todo vapor e, nesta semana, a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, se reuniu com os representantes das modalidades de esportes equestres para definir a agenda das atividades que acontecerão no Parque de Exposições Wildy Viana.

Outra modalidade da competição é a Vaquejada, que terá a primeira etapa eliminatória na sexta-feira, 2, no espaço de Vaquejada Gil Betão. A prova final será no último dia da feira, dia 4, às 16 horas.

Além da Prova de Tambores e Vaquejada, o público poderá assistir ainda à Prova de Laço, que será realizada no sábado, 3, das 9h às 16h. Já o rodeio, uma das maiores atrações do evento, começa no dia 2 e termina no dia 4, na Arena de Rodeios.

