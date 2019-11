A agente Claudiane foi presa por quebrar aparelhos de tomografia em duas unidades de saúde

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre emitiu uma nota nesta segunda-feira (18) sobre a situação que envolveu uma servidora do órgão neste último sábado (16). A agente Claudiane da Silva Aguiar, 30 anos, foi presa por quebrar aparelhos de tomografia em duas unidades de saúde e agredir a suposta amante do seu marido na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro do Bosque, em Rio Branco.

O ISE abriu um processo administrativo contra Maria Claudia. “Diante da gravidade dos fatos veiculados, será instaurado pela corregedoria do ISE/AC, procedimento administrativo para apuração de possível irregularidades praticadas pela servidora”, diz o documento.

Entenda o caso

Segundo informações de amigos do casal, pela manhã a mulher viu no celular do marido conversas de uma suposta traição e se revoltou. Após algumas horas, ela acabou tendo um surto de raiva após o homem sair para trabalhar. A socioeducativa então foi em um setor do pronto-socorro de Rio Branco, onde o marido trabalha e, ao não encontrar ele no local, e enfurecida por causa disso, pegou uma barra de ferro e quebrou o monitor de um aparelho de tomografia.