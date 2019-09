Cinco bandidos que tentaram realizar mais um assalto a motorista do apliacativo Uber se deram mal na noite deste domingo (8). A tentativa de assalto aconteceu na rotatória da Avenida Ceará, próximo a AABB, no bairro Estação Experimental.

Segundo informações do motorista, ele atendeu a um chamado de dois passageiros que estariam a caminho do bairro da Paz, mas no local mais três pessoas entraram no veículo e pediram para o veiculo seguir rumo a Ufac.

Quando o veículo chegava próximo ao posto de gasolina que fica na rotatória de acesso a AABB, um dos criminosos teria mandado atirar no motorista porque terá identificado que ele seria um agente de segurança.

Desesperado, o motorista abriu a porta e pulou do veículo ainda em movimento. Desgovernado, o carro subiu na calçada e bateu frente de uma drogaria. O agente penitenciário sacou a arma e efetuou vários tiros contra os bandidos.

Ele teria certado pelo menos dois dos cincos assaltantes que mesmo feridos fugiram do local. Durante a fuga, os bandidos deixaram uma escopeta dentro do carro. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo a polícia, um suspeito menor de 14 anos foi apreendido no Pronto Socorro quando procurou atendimento. A polícia continua as busca para tentar prender os outros suspeitos da tentativa de assalto ao agente penitenciário.

Comentários