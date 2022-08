Agora é oficial: Gladson Cameli com Mailza de vice, concorrem a reeleição ao Governo do Acre

Em uma grande convenção partidária realizada na noite desta sexta-feira, 5, no Ginásio do Sesc, em Rio Branco, o Partido Progressista confirmou a candidatura do governador Gladson Cameli à reeleição. O evento também chancelou o nome de Mailza Gomes, como candidata a vice-governadora, e de Ney Amorim ao Senado Federal.

Gladson Cameli chegou ao evento ovacionado por milhares de apoiadores, que lotaram o ginásio e fizeram uma linda festa. A convenção foi oficialmente aberta ao som dos hinos do Brasil e do Acre.

O evento também formalizou a aliança partidária “Avançar para fazer mais”, formada pelos partidos Progressista, PSDB, PDT, PMN, PMB, Democracia Cristã, Patriota, Podemos, Cidadania e Solidariedade.

Com o apoio da população, Gladson Cameli desponta como o grande favorito nestas eleições. Conforme todas as pesquisas de intenção de voto já realizadas no Acre, o atual governador lidera em todos os cenários, podendo vencer o pleito em primeiro turno.

Resultado de um trabalho sério e extremamente desafiador realizado nos últimos três anos e oito meses sempre em defesa do povo acreano. Em seu discurso, Cameli relembrou dos principais feitos, entre eles, o enfrentamento à pandemia de covid-19.

“Jamais poderia imaginar que no dia 17 de março de 2020, iríamos enfrentar o maior desafio da história do nosso estado. Sabemos o quanto foi difícil, mas conseguimos vencer essa batalha. Agora, com a pandemia superada, tenho uma grande missão a concluir, que é deixar esse estado preparado para as nossas crianças”, enfatizou.

A senadora Mailza Gomes reafirmou o compromisso de trabalhar, ainda mais, pelo estado ao lado do governador. “Gladson Cameli é a certeza de um Acre mais desenvolvido e feliz. Juntos, vamos fazer muito mais por nossa população”, declarou.

Já Ney Amorim disse estar honrado em fazer parte da mesma chapa majoritária do governador Gladson Cameli e assegurou sua disposição para concorrer o pleito eleitoral. “Vamos para as ruas mostrar as melhores propostas à população. Não tenho dúvidas que a vitória será nossa”, pontuou o pré-candidato ao Senado.

