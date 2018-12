A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital já pode ser obtida através smartphone ou tablet por meio de aplicativo. A novidade foi lançada na quinta-feira, 20, ficando ainda mais fácil a obtenção do documento.

A partir de agora, para gerar a CNH digital não é mais necessário comparecer ao órgão de trânsito. A nova funcionalidade permite gerar o documento eletrônico de qualquer lugar. O aplicativo já está disponível nas lojas da App Store e Play Store.

Para ter acesso à novidade, é necessário ter CNH com QR Code impresso no verso do documento, já que o sistema eletrônico armazena os dados em QR Code. Assim, agentes de fiscalização poderão fazer a leitura dos dados.

“Vale ressaltar que é opcional adquirir o documento digital. O condutor pode fazer quando desejar. Enquanto isso, deve usar sua CNH física normalmente e dentro do prazo de validade”, explica a diretora-geral do Detran, Shirley Torres.

Saiba o passo a passo para obter a CNH digital

Primeiro passo

Baixar o aplicativo CNH digital no celular, fazer o cadastro, inserindo dados como CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail e escolher a senha.

Segundo passo

Após fazer o cadastro, o condutor deve esperar o e-mail com link para ativação, que será enviado para o endereço eletrônico que foi informado no ato do cadastro. Depois é só acessar o link e confirmar o cadastro.

Terceiro passo

Agora basta acessa o app, inserindo a senha e e-mail escolhidos, depois incluir dados da CNH e pronto! Já está em suas mãos seu documento digital.