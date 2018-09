Uma partida de futsal no Acre terminou em agressão grave de um atleta ao árbitro Marcos Nogueira Morais, que levou um chute no rosto quando estava caído no chão. A notícia é do portal Uol, o mais acessado do país. De acordo com a publicação, ele sofreu duas lesões no crânio, passou a noite internado e agora espera a perícia de um exame do corpo de delito para dar entrada na Justiça.

“O árbitro apitava a final da segunda divisão do Campeonato Acreano de Futsal, na última terça-feira (11), quando o jogador Alcione se irritou e avançou em sua direção. O juiz levou uma cabeçada e caiu no chão, sendo atingido no rosto por um chute forte. Segundo relato de seu advogado, Marcos Nogueira teria dito em depoimento que o agressor reclamava de uma falta não marcada segundos antes”, diz um trecho da reportagem.

O árbitro foi atendido no próprio ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, e encaminhado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para análise preliminar da agressão. De acordo com o advogado Fábio Santos de Santana, os exames realizados não mostraram com clareza a gravidade da lesão. Teria sido por esta razão que, na delegacia, o caso foi tratado como lesão corporal leve.

O agressor, Alcione Marcelino dos Santos, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência na Delegacia Especializada de Flagrantes e foi liberado.

Em repúdio ao ocorrido, o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Acre emitiu uma nota oficial classificando a atitude de Alcione como “covarde”, sendo “tão forte que causou uma grave lesão no crânio do árbitro”. Na quadra, o Fluminense da Bahia venceu o Atlético Brasileense (time de Alcione) por 6 a 4.

O jogo terminou após a agressão sofrida pelo árbitro.