A família do agricultor Roney de Lima, 39 anos, procurou a policia para comunicar o seu desaparecimento, tendo em vista que o mesmo saiu de casa na manhã de sexta-feira, 01, e não retornou no sábado para casa.

Os policiais resolveram investigar o caso, testemunhas disseram que Roney esteve por volta de 1 hora da manhã já no sábado em um clube, localizado próximo a ponte José nogueira sobrinho e disse que iria para sua residência.

Foi quando os familiares resolveram ir até um igarapé que fica antes de chegar à residência do mesmo, na comunidade lua nova, próximo a cidade, durante as buscas encontraram o corpo do mesmo boiando nas águas do igarapé, em seguida comunicaram a policia civil que foi até o local fazer o resgate do corpo.

Testemunhas disseram que a vítima aparentava ter ingerido bebida alcoólica, seu corpo foi encontrado às 8 horas da manhã deste domingo, familiares acreditam que ele se afogou durante a travessia no igarapé que está muito cheio, além de agricultor ele era funcionário de uma empresa que vende água potável na cidade.

Após o laudo médico constatando a morte por afogamento o corpo foi liberado e será sepultando no cemitério local

Ronaldo Duarte - Sena OnLine

