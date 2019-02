O deputado federal Alan Rick (DEM), destacou na manhã desta sexta-feira, 22, a importância da visita da ministra da Agricultura Tereza Cristina ao Estado para o fortalecimento do agronegócio na região. A ministra visitou a sede da Federação da Agricultura, onde conversou com empresários do setor rural e em seguida visitou a plantação de soja da Fazenda Mariana, na BR-364, onde participou da primeira colheita de 2019.

Alan Rick, que foi o responsável pelo convite para que Tereza Cristina participasse da agenda no Estado, lembrou o fato de que o Acre faz parte de uma importante fronteira agrícola de base sustentável, com inúmeros casos de sucesso na área da pecuária e que precisa avançar no setor agrícola.

“A vinda da ministra Tereza Cristina ao Acre reafirma nosso compromisso com uma causa fundamental para o desenvolvimento do Estado: o apoio à iniciativa privada para o fortalecimento do agronegócio. A visita que fizemos à Fazenda Mariana, do empresário Raiolando Costa, nos mostra que o plantio da soja é viável e pode gerar bons negócios. Mas não podemos trabalhar apenas com a soja”, disse Alan Rick, destacando ainda a importância de investimentos na produção como um todo.

Durante a conversa com pecuaristas na Federação da Agricultura, Tereza Cristina lembrou que Alan insistiu para que pudesse conhecer as potencialidades do Estado no setor produtivo e que a visita permitiu conhecer de perto as potencialidades da região.

“A ministra Tereza Cristina é uma grande amiga que constatou aqui o entusiasmo e alegria dos nossos empresários do setor rural, dos pequenos e médios produtores, dirigentes sindicais, do governador Gladson Cameli, dos parlamentares com o potencial de crescimento do agronegócio no Acre. E a diferença nisso tudo reside no fato de que a ministra não veio ao Acre apenas posar para fotos, mas nos auxiliar nessa caminhada”, disse o parlamentar.

segundo Alan Rick, as dificuldades do Acre não são pequenas, “mas há um anseio da classe produtiva para implantação de políticas econômicas que visem o fortalecimento do agronegócio. O governador Gladson está empenhado nisso. Nossa bancada também e com o apoio da ministra, tenho convicção de que avançaremos cada vez mais”, destaca.

