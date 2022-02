Alan Rick comemora inauguração da escola técnica de saúde ao lado do Ministro da Educação

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) participou, na manhã desta quinta-feira (24/02), da entrega da obra de ampliação da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, ao lado do Ministro da Educação Milton Ribeiro e do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte. A escola ganha quatro salas, seis laboratórios e um auditório com capacidade para 150 pessoas. O auditório recebeu o nome da avó do deputado, Ondina Costa de Moraes.

A obra passou anos paralisada e foi retomada após articulação do deputado que conseguiu junto ao FNDE a extensão do prazo de uso da última parcela do recurso no valor quase R$ 3 milhões. Recurso que estava praticamente perdido.

Emocionado com a homenagem a avó, o deputado Alan Rick agradeceu o apoio do governo federal. “Agradeço ao presidente do FNDE e ao ministro Milton por todo apoio à Educação do Acre. É graças a esse apoio que conseguimos entregar essa obra, hoje. Todos os ambientes equipados e climatizados para receber estudantes de nível médio técnico.” – comemorou Alan Rick.

Na ocasião, também foram entregues equipamentos para a realização de cursos EAD, através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre – PDSA e 10 ônibus para o transporte escolar. Além disso, foi anunciada a reforma da escola técnica de Cruzeiro do Sul, o Centro de Florestania do Juruá (Ceflora).

O presidente do IEPTEC, Francineudo Costa agradeceu pelos investimentos através da parceria entre o governo federal, o governo do Estado e o deputado federal Alan Rick.

“Hoje, com a presença do ministro e do presidente do FNDE, consolidamos a expansão do Maria Moreira da Rocha. Estamos dobrando a estrutura. E essa parceria do deputado Alan Rick foi primordial. Ele tem trânsito em Brasília, uma ótima relação com os ministros e com o FNDE e tornou tudo isso possível. Nós entramos com o trabalho e estamos demonstrando que o governo do Acre tem competência na gestão dos recursos, principalmente, recursos federais” – declarou.

O deputado federal Alan Rick ainda acompanhou o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte em uma visita ao campus da UFAC, onde será construído o Novo Colégio Aplicação, projeto que também conta com o apoio do parlamentar. O laboratório de Engenharia Civil também recebeu recurso de emenda do parlamentar para aquisição de modernos equipamentos que já estão na Universidade.

Durante a visita à Ufac, o ministro Milton Ribeiro garantiu R$ 15 milhões para a Universidade Federal do Acre e brincou com o pró-reitor de Planejamento Alexandre Hid “tire a máscara que quero ver o seu sorriso”.

O deputado Alan Rick pediu ainda o apoio do MEC e do FNDE para a construção do hospital universitário. “O Acre tem tido uma atenção especial do governo federal e de seus ministros. Hoje, temos o time da educação que veio também para dar uma atenção especial aos prefeitos e aos gestores da educação nos municípios, tirar dúvidas, resolver pendências para continuidade das obras de escolas, creches e quadras. Quando o investimento chega, a população é beneficiada. É disso que precisamos” – concluiu Alan Rick.

Comentários