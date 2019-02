Em nota, o partido negou participação de Alan no esquema e lembrou que o parlamentar teve sua conta aprovada pelo TRE

Após a divulgação de uma reportagem do jornal Folha de s. Paulo, logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15), na qual o nome do deputado federal Alan Rick (DEM) aparece envolvido em um suposto esquema de repasse do fundo partidário para candidaturas “laranjas”, nas eleições de 2018, o deputado disse ao site ContilNet que está triste com o ocorrido. Segundo ele, as informações divulgadas foram baseadas em “ilações” ao seu respeito, com o intuito de sujar sua imagem.

“Posso dizer que estou triste com a tentativa de setores da grande imprensa de criar notícias baseadas em ilações”, declarou o parlamentar.

Após a declaração de Alan, a direção estadual do Partido Democrata divulgou uma nota de esclarecimento, na qual afirma que todas as informações veiculadas pelo referido jornal são “inverídicas”.

Ainda de acordo com a nota, nem o deputado e nem a candidata citada na reportagem, Sônia Alves, tiveram qualquer tipo de envolvimento em corrupção. Para finalizar, o secretário do partido, Paulo Ximenes, lembrou que Alan teve sua conta eleitoral aprovada por unanimidade, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

VEJA A NOTA NA INTEGRA:

A Executiva Estadual do DEMOCRATAS/AC, diante de notícia veiculada no site da Folha de São Paulo e repercutida em alguns sites locais com ilações e informações inverídicas acerca da campanha eleitoral e votação da candidata a deputada estadual Sônia Alves, vem repor a verdade e esclarecer a opinião pública:

– Em estrita obediência ao que preconiza a Lei 9.504/97, em seu Art. 10º, Parágrafo 3º, que trata do percentual mínimo de 30% de vagas a serem preenchidas por mulheres e em obediência à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou que os partidos políticos deveriam garantir, no mínimo 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de tempo de propaganda gratuita para candidaturas femininas, o DEMOCRATAS/AC reafirma que cumpriu rigorosamente as normas da legislação vigente;

– No tocante ao valor arrecadado pela candidata Sônia Alves, o DEMOCRATAS/AC informa que não houve qualquer repasse desses valores às demais candidaturas do partido, muito menos um montante de 16% para a então candidatura do deputado federal Alan Rick, como erroneamente diz a reportagem. O partido cumpriu todas as normas e regras que preconizam a lei eleitoral.

– O DEMOCRATAS/AC informa ainda que a prestação de contas do deputado federal reeleito Alan Rick foi aprovada por unanimidade, não ensejando, portanto, qualquer questionamento