O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido no início da tarde desta quinta-feira, (9), com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Também participaram da reunião o vice-governador Rocha, o Secretário de Segurança Pública Cel. Paulo Cezar, o presidente da ASMAC, Juiz de Direito Danniel Bonfim, os deputados Jesus Sérgio, Mara Rocha, Jéssica Sales e o senador Sérgio Petecão.

Durante a reunião, de acordo com o deputado, foram discutidos temas de vital importância para a segurança do povo acreano.

“Voltei a pedir a urgência para a instalação no Acre do Centro Integrado de Comando e Controle, que será um grande avanço no trabalhado de integração das forças policiais, monitoramento do crime e respostas rápidas às ocorrências”, disso Alan Rick, lembrando que o Secretário de Segurança Pública, Coronel Paulo Cezar, lhe informou que o prédio para o CICC já está sendo construído pelo Governo do Estado. Após a conclusão da obra, o Ministério da Justiça dará o suporte para o Centro, fornecendo os equipamentos e a expertise necessários para que o CICC comece a operar.

“Também solicitamos que o Acre fosse o estado escolhido pelo Governo Federal para a implantação do projeto piloto de defesa de fronteiras. O ministro informou que inicialmente o projeto será implantado em Foz do Iguaçu/PR e posteriormente expandido para outras regiões”, disse Alan Rick.

O ministro Sérgio Moro é entusiasta das videoconferências como alternativa ao transporte de presos quando estes necessitarem prestar depoimentos à Justiça. O projeto que visa evitar gastos com deslocamento e diminuir oportunidades de fuga, já está sendo realizado no Acre através de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. O juiz Danniel Bonfim, presidente da ASMAC, representou o TJ/AC e falou da importância de se investir nesse novo modelo.

“Também lembrei ao Ministro Moro que enviei um ofício solicitando que o Ministério tomasse medidas firmes para evitar mais mortes de pequenos produtores na área do Seringal São Domingos, no sul de Lábrea, na divisa do Acre com Rondônia e Amazonas. O Ministro me respondeu que já encaminhou a solicitação à Polícia Federal”, disse o parlamentar Acreano que ao final agradeceu pelo auxílio do Ministério na implantação do Cerco Eletrônico, que vai trazer mais controle às fronteiras acreanas.

O Cerco foi resultado de emenda individual do deputado Alan Rick no valor de R$ 3,3 milhões e já está em fase de implantação, coletando informações para o sistema de inteligência e segurança local.

Comentários