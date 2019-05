O Embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, esteve reunido nesta quarta-feira, (8), com o deputado federal Alan Rick (DEM) em seu gabinete na Câmara dos Deputados e na oportunidade recebeu do parlamentar acreano a Carta de Deputados Brasileiros em Apoio ao Estado de Israel. Escrita por Alan Rick, a carta recebeu a assinatura de 50 deputados federais que apoiam o povo judeu.

Na Carta os parlamentares brasileiros manifestam solidariedade ao povo israelense frente ao que consideram covardes ataques realizados pelo Hamas – grupo terrorista palestino que tua na Faixa de Gaza – no último final de semana, em que mais de 600 mísseis foram disparados contra alvos civis em Israel.

“Somos solidários ao Estado de Israel e a seu povo, que segue sofrendo em um conflito que vem se estendendo há décadas. A carta de apoio é apartidária. Nosso objetivo é expor a atual situação e angariar apoio ao Estado de Israel por parte da sociedade e do parlamento brasileiros”, disse Alan Rick.

Yossi Shelley fez questão de agradecer a manifestação pública dos parlamentares liderados por Alan Rick exatamente em uma das datas mais importantes para o Estado de Israel, que lembra a morte dos soldados judeus na conquista do atual território.

“Agradeço ao amigo e deputado Alan Rick por essa manifestação de apoio. Faço questão de agradecer também a cada um dos 50 deputados que assinaram este documento”, destaca o embaixador lembrando que o documento reforça ainda mais os laços de amizade entre o Brasil e o Estado de Israel.

Abaixo, a íntegra da Carta:

Carta de Deputados Brasileiros em Apoio ao Estado de Israel

Brasília/DF, maio de 2019

Os deputados brasileiros signatários desta carta vêm oferecer seu apoio ao Estado de Israel em decorrência dos ataques sofridos pelo país no último dia 05 de maio. Este ataque covarde foi efetuado pelo HAMAS, que enviou mais de 600 mísseis contra alvos civis, incluindo creches, igrejas e escolas. É importante destacar que os danos e a perda de vidas não foram maiores em virtude do excelente sistema de defesa, conhecido como “Domo de Ferro”, que conseguiu neutralizar boa parte dos ataques e impediu uma tragédia ainda maior contra o povo Israelense.

Infelizmente, quatro civis morreram por lesões decorrentes deste atentado. Neste sentido, os Deputados Federais signatários desta carta oferecem solidariedade a essas famílias e prestam sinceras condolências ao país. Sabemos que não havia registro de óbito de civis em decorrência do conflito desde 2014, e por isso nos preocupamos com o escalonamento da violência em razão do aumento da atividade terrorista na Faixa de Gaza.

Apresentamos, por meio desta moção, nosso apoio ao Estado de Israel e o nosso repúdio às atitudes perpetradas pelos grupos terroristas que atuam na região.

Esta carta de apoio é apartidária e não representa qualquer viés ideológico. Nosso objetivo é expor a atual situação e angariar apoio ao Estado de Israel por parte da sociedade e do parlamento brasileiros. Os Deputados Federais signatários urgem pelo fim do conflito local, e reconhecem a soberania do Estado de Israel sobre todo o seu território.

Alan Rick

Deputado Federal

