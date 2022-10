Alan Rick envia vídeo agradecendo vitória aos eleitores do Alto Acre

As enormes filas de espera por cirurgias eletivas não são mais uma realidade no Acre. O governo do Estado investiu na Saúde, criando o projeto Opera Acre, em que quase sete mil procedimentos cirúrgicos não emergenciais foram realizados em menos de um ano, após o controle da crise sanitária em razão da pandemia de covid-19.

A iniciativa do governo do Estado foi iniciada em 2019, devendo ser suspensa por conta do avanço do risco de contaminação e retornando a todo vapor em março de 2022.

Foram investidos mais de R$ 2,8 milhões na força-tarefa que levou dignidade a quem estava há quase dez anos esperando por procedimentos nas áreas de cirurgia-geral, vascular, urológica, ginecológica, de cabeça e pescoço, otorrinolaringológica, mastológica e pediátrica.

O aposentado Raimundo Bandeira, de 67 anos, por dez anos sofreu com osteoartrite crônica, mais conhecida como artrose, doença que atinge as cartilagens e as desgasta, deixando desprotegidas as articulações, estruturas essenciais para a movimentação do corpo.

Em junho, Raimundo realizou o procedimento cirúrgico que lhe devolveria a qualidade de vida e locomoção. Hoje, recuperado após três meses da cirurgia, ensaia novos passos sem a ajuda das muletas e sem a companhia incessante da dor.

“Eu não acreditava mais que iria ser cirurgiado, minha vida era ficar dentro de casa”, relembra, agora aliviado.

Nas três regionais

O Opera Acre alcançou as três regionais do estado: Alto Acre, Baixo Acre e Juruá. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, as equipes deram fim à angústia das mulheres que aguardavam laqueaduras e outros procedimentos ginecológicos.

Juliane Moura, cuja cirurgia havia sido suspensa em razão da pandemia em 2019, passou por uma histerectomia em julho. Agora, está de volta ao trabalho e recuperada.

“Tive uma ótima recuperação graças a Deus. Voltei ao trabalho com 30 dias, superbem. Hoje estou com 75 dias de cirurgia e só tenho que agradecer a toda a equipe responsável. Estou me sentindo ótima e com melhor qualidade de vida”, destacou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários