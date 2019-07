O deputado Federal Alan Rick (DEM) segue como um dos parlamentares que mais viabiliza recursos para apoio à produção familiar no interior do Estado. Na manhã desta quarta-feira, 31, o parlamentar foi informado da liberação de R$ R$1.291.000,00 pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, de emendas individuais de sua autoria que irão beneficiar famílias de produtores rurais em Acrelândia, Brasiléia, Rodrigues Alves e Feijó.

Os recursos já estão na conta das respectivas prefeituras para aquisição de equipamentos para beneficiar polos agrícolas, projetos de assentamento e comunidades de difícil acesso.

Para Acrelândia, foram garantidos R$ 291 mil. Os recursos serão usados pela prefeitura para aquisição de uma retroescavadeira, duas roçadeiras e duas plantadeira. Acrelândia dispõe de diversos projetos de assentamento os quais produzem sob regime familiar, principalmente pecuária de leite e corte, hortifrutigranjeiros, piscicultura e agricultura de subsistência. Para o projeto em questão será beneficiado todos os Projetos de Assentamentos, ondem reside boa parte da população do município.

A prefeitura de Brasileia recebeu R$ 300 mil para compra de Roçadeira Hidráulica, Carreta agrícola de madeira com pneus e caminhão toco. O maquinário será usado no apoio à agricultura familiar, além de possibilitar a sua estruturação, aumentando a produtividade, competitividade e permitindo a superação das desigualdades existentes na agricultura familiar. Serão atendidas 135 famílias nas Comunidades do Projeto de Assentamento Princesa, Projeto de Assentamento Três Meninas e Projeto de Assentamento Pão de Açúcar.

Já para Rodrigues Alves foram assegurados R$ 400 mil para a compra de um caminhão prancha que irá dar suporte aos pequenos agricultores, transportando máquinas e equipamentos agrícolas até as comunidades, estruturando a agricultura familiar, aumentando a produtividade, competitividade e permitindo a superação das desigualdades existentes.

A prefeitura de Feijó recebeu R$ 300 mil para compra de trator de esteira, plantadeira e adubadeira com o objetivo de incrementar a mecanização agrícola, melhorando a produção e a produtividade local, além do melhoramento do escoamento da produção através da manutenção dos ramais de acesso aos pequenos produtores, ramais esses que também servirão de meios para prestação de assistência técnica pelos governos municipal e estadual. Serão atendidos 2.300 produtores rurais nos ramais Pintos, Bom Futuro, Maravilha, e Recreio, todos localizados na BR-364.

