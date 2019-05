O Deputado Federal Alan Rick (DEM), garantiu nesta quinta-feira, (23), mais uma importante liberação de recursos, via Ministério da Agricultura, desta feita para o município de Acrelândia. Já estão na conta da prefeitura do município, R$ 136.986,30 provenientes de uma das emendas individuais do parlamentar no exercício de 2018.

Os recursos são destinados para aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas: Plaina agrícola traseira de arrasto, plaina agrícola traseira hidráulica, pulverizador de barras, Raspadeira agrícola e Roçadeira agrícola, a serem utilizados na zona rural do município.

Um dos importantes celeiros produtivos do Acre, Acrelândia sofre com graves problemas na área de infraestrutura de ramais e, principalmente, na área da agricultura. Os recursos viabilizados pelo deputado Alan Rick visam exatamente minimizar essa situação.

“No nosso primeiro mandato garantimos mais de de R$ 3,6 milhões para investimentos no município e seguimos esse trabalho junto aos ministérios. Estes recursos são vitais para o fortalecimento da produção e desenvolvimento do setor rural”, destaca Alan Rick.

