O deputado federal Alan Rick (DEM) garantiu, nesta quarta-feira (08), o pagamento de duas emendas individuais de sua autoria referentes ao Orçamento Geral da União de 2018 e que irão beneficiar o município de Porto Acre e o Instituto Federal do Acre – IFAC. Com a emendas pagas, os recursos já estão à disposição da prefeitura do município e da reitoria do IFAC, através Ministério da Defesa/Programa Calha Norte e Ministério da Educação

Para o IFAC, o valor pago é de R$ 98.785,19, a serem usados na aquisição de 43 Condicionadores de Ar para atender o Campus Rio Branco. Trata-se do atendimento de demanda solicitada pelos alunos da instituição e servirão para ampliar o processo de climatização das salas de aula do campus, solicitada durante visita à instituição.

Já para Porto Acre, foram pagos R$ 160 mil para aquisição de Veículo Utilitário tipo pick-up cabine dupla, para fortalecer as ações de acompanhamento de atividades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Agricultura no tocante a visitas às obras urbanas e rurais, além de uma melhor assistência técnica por meio do transporte de técnicos para a realização de capacitações em comunidades do município.

“Tenho um carinho especial por Porto Acre, onde sempre mantive convivência frequente com seus moradores através de minha família. Ajudar na liberação de recursos para o município não é só uma obrigação, mas uma prioridade”, destaca Alan Rick.