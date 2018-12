O deputado federal reeleito Alan Rick conseguiu mais uma importante vitória junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – que irá beneficiar centenas de estudantes do ensino fundamental em Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri, ao viabilizar, na última sexta-feira, 7, que permitiram a assinatura dos termos de compromisso para a liberação dos recursos.

“Temos realizado um intenso trabalho em favor da Educação no nosso Estado. No caso do FNDE, já garantimos a recuperação de milhares de recursos que estavam na iminência de serem perdidos. Um exemplo disso são os recursos que viabilizamos agora para as escolas de Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Sena Madureira”, disse Alan Rick.

Para Brasileia, o termo de compromisso assinado na última sexta-feira garante R$ 4,5 milhões para reforma e ampliação das Escola Socorro Frota, que atende alunos na cidade e na zona rural, com uma clientela de 450 alunos. Trata-se de uma construção antiga de madeira e alvenaria que está muito deteriorada e será completamente recuperada graças ao empenho do deputado.

Já em Epitaciolândia, a prefeitura irá usar os recursos também no valor de R$ 4,5 milhões, para a construção de uma nova escola de ensino fundamental na entrada da cidade, próxima ao novo anel viário da região. De acordo com o prefeito Tião Flores, trata-se de uma escola modelo com 12 salas climatizadas, playground, quadra esportiva e todos os equipamentos, para atender uma média de 500 alunos em dois turnos.

Em Xapuri os recursos serão destinados para a construção de uma nova creche orçada em R$ 1,2 milhão. Segundo o prefeito Bira Vasconcelos, a prefeitura hoje conta com creche que atende a duzentas crianças funcionando em um prédio inadequado. A nova estrutura absorverá a clientela atual podendo ser ampliada. “Os recursos são bem-vindos e serão muito bem empregados. Hoje a creche funciona de forma precária e a nova será construída e atenderá todas as crianças do município”, disse o prefeito.

No caso de Sena Madureira, os recursos irão ser usados para a construção de uma nova escola, a Raimundo Hermínio de Melo, que irá receber 473 alunos do ensino fundamental, 268 do ensino médio, além de 192 alunos da escola Hermínio de Melo que será desativada. “A nova escola terá capacidade total para atender 780 alunos em dois turnos, beneficiando moradores dos bairros São Felipe, Cristo libertador e Triângulo. Os recursos chegam em boa hora para que possamos atender esses alunos de uma área carente de escolas no município”, disse o secretário Cirleudo Alencar.

ESCOLA NO PROJETO BENFICA

Para Rio Branco, o termo de compromisso já assinado pela direção do FNDE, refere-se a uma emenda parlamentar do deputado Alan Rick no valor de um milhão de reais para reforma e ampliação da Escola Municipal Benfica, no Projeto Benfica, que irá atender mais de 500 alunos alunos do ensino fundamental da comunidade em dois turnos. “Nosso trabalho em prol da educação é permanente. E neste momento, a prioridade tem sido garantir recursos para investimentos em escolas nos 22 municípios acreanos”, disse Alan Rick.

