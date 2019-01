Liberar recursos na área da Educação para as prefeituras dos 22 municípios acreanos tem sido uma das prioridades do mandato do deputado federal Alan Rick (DEM). Graças a esse trabalho ele viabilizou esta semana, mesmo com o recesso parlamentar, recursos para aquisição de ônibus para os municípios de Brasileia, Plácido de Castro, Porto Acre e Rio Branco, somando investimentos no valor de R$ 847.664,00.

Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – liberados através de atuação do parlamentar, que tem sido um dos campeões na garantia de emendas individuais e recursos extra orçamentários para as prefeituras do Estado.

“Sempre busco apoiar todos os municípios do Acre, em especial na área da Educação, base para o desenvolvimento de um povo. Dessa forma ajudamos na melhoria da qualidade de vida de toda população e garantimos o uso correto dos recursos que nós alocamos”, disse Alan Rick.

“Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Bujari e outros municípios não foram contemplados por estarem com pendências junto ao FNDE. Continuarei trabalhando por todos os municípios do estado”, enfatizou o parlamentar.

