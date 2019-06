O deputado federal Alan Rick (DEM) e o Superintendente da Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), Paulo Roberto Correia, devem iniciar, no próximo dia 21, visitas aos Municípios do Vale do Acre, Envira-Tarauacá e Juruá para entrega de equipamentos adquiridos com recursos de emenda individual.

Alan Rick e Paulo Roberto estiveram reunidos nesta terça-feira (4) em Brasília para tratar da agenda, além das ações em desenvolvimento no Acre através do órgão.

“A Sudam tem sido uma grande parceria do desenvolvimento do nosso Estado e, junto com com o superintende Paulo Roberto, iremos acompanhar obras e entregar equipamentos resultantes de minhas emendas ao órgão”, disse Alan Rick.

Essa agenda acontecerá entre os dias 21 e 29 deste mês. Alan Rick e Paulo Roberto passarão em Porto Acre para a liberação da construção da ponte do Ramal do Castanheira, no Km 03, e de lá seguirão para o Bujari, onde será efetuado o

pagamento da emenda para aquisição de uma Motoniveladora 12K para recuperação de ramais e se dará o início das obras de pavimentação da Rua Projetada B, maior obra de pavimentação do município.

Depois, Alan Rick e Paulo Roberto estarão em Acrelândia, onde haverá solenidade pra formalizar o pagamento da emenda para aquisição de uma retroescavadeira, duas plainas agrícolas (de arrasto e hidráulica), uma roçadeira agrícola, um pulverizador de barras e uma raspadeira agrícola para o município.

Em Brasiléia, participarão de solenidade de pagamento da emenda para aquisição de Roçadeira Hidráulica, Carreta Agrícola de Madeira com pneus e Caminhão Toco, que irão beneficiar produtores rurais do município.

Já nos dos dias 28 e 29 de junho estão programadas visitas a Mâncio Lima, para a entrega de uma Retroescavadeira; a Marechal Thaumaturgo, para o pagamento da emenda de uma Patrulha Agrícola Mecanizada (um Trator de pneu, uma Carreta Agrícola de madeira, uma Roçadeira Hidráulica e uma grade aradora e niveladora); e a Rodrigues Alves, para o pagamento da emenda de um Caminhão Prancha.

Concluída a agenda no Juruá, seguirão para Feijó, onde será que efetuado o pagamento da emenda de um Trator de Esteira e uma Plantadeira e Adubadeira.

“Todos esses equipamentos garantirão que o Acre siga sempre produzindo, atendendo o mercado local e gerando emprego e renda aos acreanos. Estou muito feliz de poder acompanhar de perto o resultado de tanto trabalho duro. Busco sempre atender as necessidades reais dos municípios, ouvindo os prefeitos e o povo”, destaca Alan Rick.

Comentários