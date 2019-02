O Deputado Federal Alan Rick (DEM) participou de reunião da bancada federal do Acre com o Ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, e aproveitou a ocasião para solicitar uma intervenção do ministério contra o aumento de 21,3% na conta de energia determinada pela companhia elétrica que venceu o leilão da Eletroacre, a Energisa, e que já está em vigor na conta dos acreanos desde o início deste mês.

“Fomos ao ministério tratar da questão do linhão para Cruzeiro do Sul, mas, diante da gravidade da situação causada pelo aumento da conta de energia, não poderia deixar de tratar esse assunto também”, disse o Deputado Alan Rick.

Após assumir a distribuição de energia elétrica no Acre no final do ano passado com promessas de melhoria na prestação do serviço, a Energisa foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a aplicar um aumento de 21,3% nas contas de luz da região. O aumento foi aplicado imediatamente, deixando a população acreana muito insatisfeita. Existe, ainda, aumento de mais 21% previsto para junho deste ano.

Por esse motivo, Alan Rick solicitou ao ministro que intervisse, junto à ANEEL, para reavaliação desse reajuste.

“Não podemos aceitar calados um reajuste dessa magnitude. Precisamos barrar esse aumento urgentemente”, disse o Deputado. De acordo com ele, o Ministro Bento Albuquerque encaminhou a questão ao Secretário de Energia Elétrica, Ricardo Cyrino, que cuidará pessoalmente da pauta.

Alan Rick pediu ainda ao ministro que revisasse a questão do desmonte do parque termoelétrico da Eletronorte. “Recebi uma equipe de servidores da Eletronorte em meu gabinete no Acre, e eles me relataram a possibilidade do leilão de duas usinas termoelétricas de Rio Branco a preço de sucata. Pedimos a revisão dessa proposta, porque os servidores nos relataram que esse equipamento está em perfeito estado e poderia atender municípios acreanos como Cruzeiro do Sul.”

