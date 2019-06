Em pronunciamento durante audiência pública na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra), da Câmara dos Deputados, o deputado federal Alan Rick (DEM) destacou a importância do governo federal, através dos Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR) e Turismo, abraçarem a causa da construção do novo Porto, da contenção do barranco e da Orla do rio Juruá em Cruzeiro do Sul , liberando os recursos para o seu início o mais rápido possível.

No seu discurso o parlamentar fez menção à tragédia da semana passada em que um barco com 17 passageiros, dos quais dois morreram e 15 estão em estado grave, explodiu devido às precárias condições do Porto que não tem estrutura para abastecimento.

“Na semana passada, portanto antes desta tragédia, estive junto com o prefeito de Cruzeiro do Sul , Ilderlei Cordeiro, no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e lá fomos recebidos pelo Ministro Gustavo Canuto para tratar das obras do Porto e da Orla de Cruzeiro do Sul . Também estivemos no Ministério do Turismo tratando do mesmo tema”, disse o deputado lembrando que é imprescindível que o governo federal esteja atento à gravidade da situação e da importância desta obra. Alan Rick solicitou apoio de toda bancada federal do Acre para este tema.

“Será a maior obra do município, envolvendo o Porto, a contenção do Rio Juruá e a Orla , valorizando a cidade. Se tudo der certo, Cruzeiro do Sul terá uma área turística estruturada e também um porto de verdade para trocas comerciais e transporte de passageiros”, disse o deputado durante a audiência pública.

Uma reunião da bancada federal do Acre com os ministros e suas equipes está sendo agendada para a próxima semana.