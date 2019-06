Alan Rick realiza audiência pública para falar de revalidação de diplomas dentro do Mercosul

Na manhã desta quarta-feira, 26, o Deputado Federal Alan Rick (DEM/AC) presidiu audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) para debater sobre o sistema ARCU-SUL e a revalidação de diplomas de graduação entre universidades credenciadas dos países signatários. O principal objetivo do Deputado era discutir a revalidação de diplomas médicos.

Na ocasião, estiveram presentes representantes do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina e dos médicos brasileiros formados no exterior, além de Mauro Junqueira, Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

Durante a reunião, todos os presentes concordaram que é essencial garantir segurança jurídica aos profissionais que se formam fora do Brasil, dado que o último Revalida realizado teve início em 2017. O Deputado Alan Rick comentou, ainda, a falta de profissionais de saúde no “Brasil profundo” (grupo de municípios com menor renda e estrutura) e afirmou que “o sistema de revalidação simplificado, entre universidades credenciadas, pode auxiliar muito os médicos brasileiros formados no exterior que buscam a revalidação de seus diplomas no Brasil”.

Conhecido por atuar em favor de médicos brasileiros formados no exterior, Alan Rick é autor de emenda ao PL 4067/2015, o PL do Revalida, estabelecendo que o certame aconteça ao menos duas vezes por ano. Sobre essa questão o Deputado do DEM comentou: “Fiquei muito feliz de ver que nossa proposta tem amplo apoio tanto no parlamento quanto na sociedade civil, inclusive entre médicos formados no Brasil”. “Seguiremos lutando para que nossos brasileiros possam atuar em nosso país”, completou.

