Alan Rick recebe demandas de produtores rurais

O governador Gladson Cameli participou na manhã desta quarta-feira, 16, em Brasília, de uma reunião com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil do Planalto. A reunião, marcada pela senadora Mailza Gomes, teve a participação de uma grande comitiva de parlamentares e prefeitos do Acre que pediram uma solução para a situação crítica que se encontra a BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

Vários argumentos foram colocados pelos parlamentares e prefeitos presentes com relação à importância da BR-364 para a população do Acre, que, em sua grande maioria depende da rodovia para uma sobrevivência condigna. “Somente no Vale do Juruá temos mais de 100 mil pessoas que dependem da BR para sobreviver. Sem o acesso por terra, a população fica ilhada do resto do Brasil e tem que pagar valores absurdos nas passagens aéreas, que também não tem linhas satisfatórias”, afirmou Nicolau Junior, que liderou a comitiva de deputados estaduais.

Gladson Cameli fez questão de ressaltar ao ministro que o pleito é de extrema urgência, pois a região amazônica tem somente um período de 6 meses de estiagem das chuvas para a realização de qualquer trabalho estrutural. “Estamos aqui, pedindo uma atenção especial na liberação de recursos do orçamento, pois a época de estiagem se aproxima e também termina rápido. Não estamos aqui com bandeiras partidárias, agradeço o apoio do legislativo, pois o Executivo não consegue caminhar só. Queremos o bem comum para o povo do Acre, por isso agradecemos a união de todos os parlamentares e prefeitos nessa causa tão essencial para o progresso do Acre”, disse o governador.

A senadora Mailza Gomes reforçou os pedidos ao ministro e frisou que a economia do Vale do Juruá depende, quase que exclusivamente da BR-364.

Ao agradecer a visita dos parlamentares estaduais e prefeitos, Nogueira garantiu que não poupará esforços para que uma solução rápida seja viabilizada pelo governo federal. “Vou me reunir com o ministro Tarcísio, da infraestrutura e depois com o presidente Jair Bolsonaro para, juntos, encontrarmos o meio mais rápido para solucionar o problema da BR-364”, afirmou o ministro.

Participaram da reunião com o ministro Ciro Nogueira, os prefeitos Kiefer Cavalcante, de Feijó; Tião Bocalom, de Rio Branco; Bené Damasceno, de Porto Acre e Rosana Gomes, de Senador Guiomard. Ainda os deputados estaduais Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac); Luiz Gonzaga, Jenilson Leite, Gerlen Diniz, Cadmiel Bonfim, Roberto Duarte, José Bestene e Marcos Cavalcante; Alisson Bestene, secretário Governamental e Ricardo França, chefe da Representação do Acre em Brasília (Repac).

