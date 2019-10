O deputado federal Alan Rick (DEM) teve seu trabalho reconhecido pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, onde atua como vice-presidente, durante a Sessão Solene da Câmara dos Deputados que ocorreu nesta segunda-feira, 21, em homenagem ao Dia Nacional de Valorização da Família. O acreano, que presidiu a mesma Frente entre 2015 e 2018, recebeu um “diploma de reconhecimento de liderança nas ações de proteção e valorização da família” (conforme consta no documento), que foi entregue pela deputada Chris Tonietto (PSL/RJ) na cerimônia.

Conduzida pelo deputado Diego Garcia (PODE/PR), atual presidente da Frente, a Sessão Solene teve como objetivo comemorar a data e reconhecer o trabalho de personalidades que têm se dedicado à causa da Família no âmbito do Legislativo e Executivo. Damares Alves, Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esteve presente e também foi agraciada com o diploma.

“Eu sucedi a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família depois de um presidente brilhante. Um parlamentar que chega cedo e dorme tarde, sei lá se dorme, do tanto que atua e trabalha em defesa da vida e da família”, disse Diego Garcia ao se referir a Alan Rick. “Ele, como representante do estado do Acre, merece esse reconhecimento público”.

Alan Rick justifica sua atuação: “a família é a base da sociedade, e está definida na nossa Constituição. Ela é detentora de especial proteção do estado. Devemos estar unidos na defesa dos princípios familiares, porque são vários os ataques que a família vem sofrendo. Ataques para destruir a família enquanto base do tecido social brasileiro”. Como exemplos destes ataques, o deputado citou recentes esforços para a introdução da ideologia de gênero nos planos de educação, a legalização do aborto e de drogas ilícitas, que partem, especialmente, de políticos e partidos notadamente ligados à esquerda.

