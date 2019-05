O Deputado Federal Alan Rick (DEM) esteve reunido com o Presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira ,(29), para tratar de um dos temas mais caros do seu mandato: a revalidação de diplomas médicos e Programa Mais Médicos.

Alan Rick estava acompanhado de sua esposa, Michele Miranda, do secretário de Saúde do Acre, Alisson Bestene, dos médicos Djonatan Staloch, Janaína Staloch e Flávio Lima Barreto, que representaram os médicos brasileiros formados no exterior que lutam por mudanças no Revalida e a permanência no Programa Mais Médicos.

A reunião com Bolsonaro contou também com a presença dos Deputados João Roma (PRB/BA), Jaqueline Cassol (PP/RO) e Prof. Dorinha (DEM/TO) além dos Ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Educação, Abraham Weintraub, do Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Alexandre Lopes, o Secretário de Educação Superior, Arnaldo Lima Júnior e da Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro.

De acordo com Alan Rick, as principais pautas da reunião foram a permanência dos médicos brasileiros formados no exterior no Programa Mais Médicos (ou qualquer programa da Atenção Básica que venha a substitui-lo); a análise da proposta de um novo Revalida apresentado por Alan Rick; o adiantamento da primeira bolsa-formação do Mais Médicos para o início do módulo Acolhimento, em Brasília; e a reinserção diferenciada das cidades de perfil 1, 2 e 3 no Programa Mais Médicos.

“Saímos com o compromisso do Presidente e dos Ministros da Educação e da Saúde em tratar nossas solicitações com a maior celeridade e responsabilidade. O Presidente reiterou sua intenção de resolver o grave problema da revalidação de diplomas no Brasil e se comprometeu em apresentar uma Medida Provisória em breve para apreciação no Congresso”, informou Alan Rick.

