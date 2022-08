Alan Rick será candidato ao senado pelo União Brasil no Acre e caminhará ao lado de Gladson

Ney Amorim, do Podemos, será o candidato da coligação do Senado Federal

A Convenção Estadual do Progressistas 2022 também aconteceu nesta sexta-feira, 5 de agosto, no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco. O evento oficializava a pré-candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli.

A novidade no entanto era quem concorreria a vice. Depois de semanas de mistérios, mudanças e especulações, Gladson Cameli confirmou a senadora Mailza Gomes, também do Progressistas, como sua vice.

Além disso, quem será candidato ao Senado Federal pela coligação é o ex-petista Ney Amorim, que agora é do Podemos.

