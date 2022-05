Alan Rick solicita liberação de recursos para obras em andamento no Estado

O Programa Médicos Pelo Brasil, lançado pelo Governo Federal para substituir o Mais Médicos, foi criado em 2019 mas saiu do papel em menos de um mês, quando o Ministério da Saúde confirmou a contratação de mais de 500 profissionais. A previsão do Ministério da Saúde que até o fim deste ano, cerca de 4,6 mil profissionais estarão atuando no Médicos Pelo Brasil, mas não informou quantos médicos serão contratados para cada estado nas próximas etapas.

As Médicas Dra Ecila Roberta, natural de Cruzeiro do Sul e a Dra Luana Alves, natural de Rio Branco foram as primeiras médicas do Programa Mais Médicos Pelo Brasil a serem contratada pelo o programa para trabalharem em Brasileia sendo o primeiro município do Acre a receber essas profissionais de saúde. A recepção de boas vindas as médicas aconteceu na tarde desta quinta-feira, 12, na secretária municipal de saúde do município.

Onde participaram o Sec. Municipal de Saúde Francélio Barbosa, Cibele Cristina Coordenadora do Programa Mais Médico pelo Brasil em Brasileia, Keliane Torres, Coordenadora da Atenção Básica, representante do gabinete da Prefeita Fernanda Hassem, Suly Guimarães e o Presidente do Sindicato dos Funcionário em Saúde no município Francisco Dantas.

O Secretário de saúde Francélio Barbosa destacou que Brasileia é o primeiro município do estado a receber os profissionais do Mais Médicos Pelo Brasil e em quais Unidades Básicas de Saúde as médicas vão trabalhar a partir de então para atender atenção básica no município e falou ainda do caso da unidade de saúde Antônio Monteiro.

