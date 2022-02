Alan Rick trata da construção de escola e quadra poliesportiva em Marechal Thaumaturgo

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) cumpre agenda no Juruá desde a última quinta-feira, 17, e na sexta, 18, esteve em Marechal Thaumaturgo, onde visitou o prefeito Isaac Pyãnko. Na reunião, o parlamentar se colocou à disposição para atender as necessidades da população do município através da destinação de emenda parlamentar.

“É o que tenho feito em todos os municípios por onde tenho passado e sempre que me encontro com os prefeitos em agendas na capital acreana, no interior do Estado e em Brasília. Eles conhecem as necessidades de suas comunidades e eu busco essas informações para ajudá-los a melhorar a qualidade de vida do nosso povo.” – declarou o deputado.

Alan Rick destinou mais de R$ 5 milhões, via FNDE, para a construção da Escola Justiniano Serpa, que vai atender alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental.

“Convidei o prefeito e o secretário de Educação para estarem juntos conosco na vinda do ministro da Educação Milton Ribeiro, em Rio Branco, na próxima semana. O ministro vai inaugurar a ampliação da Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha e vamos aproveitar para assinarmos o termo de compromisso para a construção da escola que é um sonho da comunidade.” – explicou Alan Rick.

O prefeito agradeceu o empenho do deputado e garantiu a participação do município na agenda com o ministro. “Essa escola é esperada por toda a comunidade de Marechal Thaumaturgo, que soma mais de 20 mil habitantes. Pra nós é uma alegria. Com o empenho do deputado e nós do município, vamos concretizar essa proposta e teremos essa escola para as crianças e famílias do município” – comemorou o prefeito Isaac Pyãnko.

Na conversa o deputado tratou das necessidades da Vila Restauração e o prefeito levantou a proposta de construção de uma quadra poliesportiva na comunidade. “Não temos uma quadra na vila. Esporte é uma forma de lazer, mas também de educação e disciplina para os jovens.” – completou Pyãnko.

“Combinamos que o prefeito vai levantar os custos e vai nos apresentar, em breve, o projeto da quadra. Com o custo total em mãos, vamos viabilizar o recurso.” – comprometeu-se o deputado.

Alan Rick finalizou a agenda na cidade com uma visita ao Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, que realiza a 22° edição da “Operação Acre”. O trabalho de assistência em saúde realizado pela Marinha do Brasil ocorre até o dia 6 de maio, período em que realiza atendimentos às populações isoladas dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.

