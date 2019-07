O deputado federal Alan Rick (DEM), esteve reunido nesta quarta quarta-feira, 23, com o secretário estadual de Segurança, coronel Paulo César, o secretário estadual de Polícia Civil, delegado Henrique Ferreira e o diretor do Instituto de Medicina Legal do Estado do Acre Alexandre Baroni Oliveira para tratar da implantação de uma sala para pleno funcionamento do Instituto Médico Legal em Sena Madureira.

Por falta desse espaço, mesmo com os quatro médicos que atuam no Hospital João Câncio Fernandes habilitados pelo IML para expedir laudo cadavérico, exames de lesão corporal, exames de crimes sexuais, entre outros, a cidade de Sena Madureira não conta com este serviço.

O secretário Paulo César garantiu ao parlamentar democrata que uma equipe técnica da Segurança irá a Sena Madureira na próxima semana para tratar da adequação de uma sala no prédio da delegacia da cidade para que o serviço seja viabilizado.

“Durante a reunião também reafirmei meu compromisso de garantir nas minhas emendas parlamentares do Orçamento Geral da União de 2019-2020, recursos para a implantação do primeiro Instituto Médico Legal (IML) no município. A equipe do Estado já está preparando o projeto técnico para que possamos apresentar a proposta até o mês de outubro”, disse Alan Rick, que estava acompanhado do diretor do Hospital João Câncio Fernandes, Jairo Cassiano.

