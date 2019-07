Quando a sociedade se mobiliza, vidas são transformadas. Essa máxima define bem o trabalho pioneiro que vem sendo realizado na cidade de Cruzeiro do Sul através da Fundação Betel, da Assembleia de Deus.

Há mais de dois anos, a Fundação conta com recursos de emendas parlamentares do Deputado Federal Alan Rick (DEM). O parlamentar alocou emendas para o Lar Ester Cameli, que acolhe meninas em situação de risco, alem das ações de prevenção da violência e gravidez na adolescência. Em 2019 o destaque desse trabalho é o projeto Sonho de Menina.

A instituição é presidida pela Pastora Milca Santos, que afirma que o projeto “Sonho de Menina” é um de seus trabalhos mais relevantes, pois garante cidadania, fortalecimentos dos laços familiares e preparação para o mercado de trabalho para 60 meninas entre 14 e 16 anos da periferia de Cruzeiro do Sul. Atualmente, o projeto funciona graças aos recursos da emenda parlamentar de Alan Rick no valor de R$ 200 mil destinados à Fundação, via convênio com a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A primeira etapa do projeto Sonho de Menina será concluída em outubro com um Baile de Debutantes, onde as meninas beneficiadas terão sua noite de princesa com vestidos confeccionados por elas mesmas em cursos de corte e costura.

“O projeto Sonho de Menina existe em diversos estados, mas nas outras cidade-satélite ênfase é apenas o Baile de Debutantes. Aqui, nós priorizamos a qualificação técnica com a preparação de nossas meninas para o mercado de trabalho com cursos profissionalizantes, além da prevenção à gravidez na adolescência e combate à violência. Além disso, realizamos cursos de informática, bordado, corte e costura, cidadania, entre outros“, explicou a pastora Milca Santos.

Em visita ao Juruá no último final de semana, o Deputado Alan Rick fez questão de conhecer de perto o trabalho realizado pelo projeto e mostrou-se emocionado com os bons resultados.

“É muito gratificante ver a transformação dessas meninas, acolhidas em diversos bairros de Cruzeiro do Sul, que estão tendo oportunidade de fortalecer laços familiares, serem preparadas para o mercado de trabalho, além de garantida sua cidadania, graças à nossa emenda parlamentar. A Pastora Milca Santos e a Fundação Betel estão de parabéns por esse maravilhoso trabalho social”, disse o Deputado.

