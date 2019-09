O deputado federal Alan Rick (DEM-AC) visitou o escritório de representação do Acre em Brasília na tarde desta segunda-feira (09). Acompanhado da diretora de desenvolvimento de projetos da Secretaria de saúde do Estado, Michele Miranda, o parlamentar foi recebido pelo chefe da representação, Ricardo França e apresentou, entre outros assuntos, um relatório das emendas destinadas ao estado, no ano de 2019.

Alan Rick fez questão de salientar a importância do apoio da bancada ao governo do estado, para que o desenvolvimento volte a ser uma realidade a curto prazo para a população do Acre.

Das emendas extra-orçamentárias, o deputado destinou R$ 18 milhões, para diversas ações junto aos ministérios da Educação, Cidadania e Desenvolvimento Regional e, somente para a área de Saúde, foram R$ 6 milhões.

“A este recurso se somam mais R$ 25.717.560,00 alocados por nosso mandato nos últimos 5 anos para a área da saúde e mais R$ 7 milhões para outros segmentos importantes como Segurança Pública, Assistência Social e Direitos Humanos, totalizando quase R$ 50 milhões em recursos para o estado do Acre, excetuandoos recursos destinados aos municípios e instituições federais”, destaca Alan Rick.

Ricardo França fez questão de detalhar ao parlamentar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Repac – Representação do Acre em Brasília, junto à bancada.

“Queremos fortalecer esse contato com todos os parlamentares de nossa bancada, para que a Repac seja o elo entre o Governo do Estado e o parlamento federal” disse França.

Além do trabalho político junto à bancada, segundo Ricardo França, a representação também está capacitada para, através de sua equipe técnica, acompanhar todos os convênios celebrados, andamento de projetos e encaminhar os pleitos do governo estadual junto ao Governo Federal.

França salientou que a Repac está à disposição de toda a bancada e que esse aprofundamento no relacionamento está se dando com todos os parlamentares, independente de sigla partidária ou ideologia, na busca do bem maior para o Estado Acre.

