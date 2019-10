O deputado federal Alan Rick (DEM) participou, nesta terça-feira, 15, de reunião da Bancada do Acre e da Bancada de Rondônia com o Ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque para tratar dos aumentos considerados a abusivos nas tarifas de energia elétrica no Estado.

Estiveram presentes também o Diretor-Geral da ANEEL, André Pepitone da Nóbrega, e Representantes da ENERGISA. A senadora Mailza Gomes e a deputada Mara Rocha também compareceram.

Na ocasião, Alan Rick expôs os anseios do povo acreano. Em sua fala, explicou: “chegam a mim muitas demandas dos acreanos, que pedem a ação do governo federal contra esse aumento no custo da energia elétrica. São trabalhadores e pais de família que estão se endividando para poder ter o direito básico à luz”.

Ainda de acordo com o deputado acreano, o Ministro Almirante Bento Albuquerque se mostrou sensível às demandas das bancadas presentes. No entanto, em virtude de uma agenda do Ministro em Manaus, a reunião precisou ser remarcada para seu retorno a Brasília.

“Não vamos desistir dessa luta. O povo do Acre não pode continuar pagando uma tarefa tão alta. O governo federal precisa intervir urgentemente na questão “, destaca Alan Rick.

Comentários