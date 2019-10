O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve na segunda-feira, 21, no Ministério da Infraestrutura, onde se reuniu com o Diretor Geral do DNIT, General Antônio Leite, o Secretário Executivo do Ministério, Marcelo Sampaio, o Diretor do DPLAN, Marcello Costa, o Diretor de Pesquisa e Planejamento, Luiz Guilherme Mello e o Diretor do DTROD, Roger Pêgas.

O parlamentar acreano pediu celeridade na análise do projeto do Anel Viário de Brasiléia/Epitaciolândia, e aproveitou a ocasião para tratar do projeto do Viaduto da Avenida Ceará com Isaura Parente. Pediu, ainda, informações sobre a conclusão da Ponte sobre o Rio Madeira.

A resposta do General foi que o projeto do Anel Viário está na fase de ajustes finais, e que a resposta do material mais recente enviado pelo governo do estado deve sair até o dia 25 do corrente mês, sexta-feira.

Sobre a Ponte do Madeira, o Ministério informou que, por conta de ajustes na cabeceira do lado de Porto Velho, a obra deve ser entregue no início de janeiro.

No mesmo dia, o deputado federal visitou também o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde buscou contrapartida ministerial para complementar sua emenda de R$ 20 milhões para a construção do Viaduto e da Ligação Viária entre a Avenida Ceará, Isaura Parente e a Via Verde, em Rio Branco. A grande obra pretende desafogar o fluxo local ao propiciar uma nova rota de acesso à Via Verde.

“Nosso estado precisa de muitas obras de infraestrutura. Com o aumento da frota de veículos, o trânsito está cada vez mais lento em alguns pontos críticos das nossas cidades. Com essa obra estruturante que me foi apresentada pelo secretário Thiago Caetano, da SEINFRA, vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar a reorganizar a mobilidade urbana em Rio Branco”, explicou Alan Rick.

