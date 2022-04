Alegando ‘falhas estruturais graves’, MP entra com ação civil e pede melhorias no Hospital da Criança e Maternidade do Acre

Estado tem 30 dias para iniciar reparos apresentados em relatórios e fazer melhorias sob o risco de pagamento de multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Gerência da maternidade afirma que equipes buscam melhorar serviços na unidade.

O Ministério Público do Acre ingressou com uma ação civil pública, com pedido de liminar, pedindo melhorias estruturais no Hospital da Criança e na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O MP-AC instaurou ainda dois inquéritos civis que apuram irregularidades detectadas nos dois prédios.