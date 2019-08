Universidade afirmou ter programa de conscientização de acadêmicos que fazem uso

SALOMÃO MATOS, PARA CONTILNET

A reclamação contra o uso de maconha nas dependências da Universidade Federal do Acre (Ufac), feita em forma de apelo do acadêmico de História Vanderli Ferreira, nas redes sociais, vem gerando uma verdadeira enxurrada de novas denúncias do gênero.

“Você vem estudar na Ufac, faço de tudo para me concentrar na aula mais o cheiro de maconha não deixa. Vão fumar maconha em casa” escreveu Vanderli.

Nos comentários da publicação, funcionários e alunos da Ufac, também confirmam o uso indiscriminado da droga, seja pelos corredores, nas paradas de ônibus e até em sala de aula.

“É meu amigo esses dias estava na parada de ônibus, em plena luz do dia um estudante da Ufac fumando maconha,fala sério” escreveu uma internauta.

Já uma funcionária da Ufac, lamenta: “Quem trabalhar aqui tem que conviver com isso”.

O que diz a UFAC

Uma nota enviada pela universidade diz que a reitoria trabalha com a conscientização dos alunos e, em caso de identificação de vícios, faz o acompanhamento do docente e citou outras medidas.

Veja a nota:

A Reitoria da Ufac esclarece que, nos campi da Ufac, a equipe de segurança é orientada, em situações suspeitas, a conscientizar os estudantes sobre o problema das drogas e acionar a polícia se for verificada ação de traficantes. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, em casos identificados de vício em drogas, faz acompanhamento psicossocial do aluno, com participação de psicólogos e assistentes sociais.

Desde 2018, a universidade mantém o fórum permanente Drogas: Direito, Prevenção e Cuidado em Rede; a iniciativa integra outras 49 instituições. O fórum é uma organização sem fins lucrativos formada a partir da articulação de instituições públicas, privadas e da sociedade civil organizada, com a finalidade de promover debate sobre uso e abuso de álcool e outras drogas, podendo estimular a iniciativa de prevenção e cuidado, bem como produzir estudos, reflexões e recomendações.

