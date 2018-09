As informações estão disponíveis no Portal da Transparência do Estado do Acre

O governo do estado do Acre paga mensalmente R$ 30 mil pelo aluguel da casa de madeira do líder seringueiro Chico Mendes, no município de Xapuri. As informações estão disponíveis no Portal da Transparência do estado do Acre.

O imóvel, tombado como Patrimônio Cultural do Brasil, tem como proprietários a viúva do seringueiro assassinado em 1988, Ilzamar Mendes, e os filhos, Sandino e Elena Mendes. O valor do aluguel é repassado diretamente para conta dos familiares, R$ 10 mil para cada um dos beneficiários.

Somado os doze meses do ano, o governo do Acre gasta somente com esse aluguel específico, R$ 360 mil. Em quatro do governo de Tião Viana (PT), foram gastos, R$ 1.444.000,00 milhão (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais).