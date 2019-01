Da Secretaria de Tecnologia do governo do Acre, foram levados computadores e equipamentos de informática

TON LINDOSO

Não foi somente a Secretaria de Tecnologia do Acre, que teve equipamentos furtados, quando sumiram computadores e equipamentos de informática deixando os servidores e portais do governo inoperantes.

Na sede do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa), que fica localizada na Cidade do Povo, toda a mobília foi levada por ladrões na madrugada desta quinta-feira (3).

Segundo o vigilante, que pediu para não ter o seu nome divulgado na reportagem, foram levados armários, ar condicionados, bebedouros, uma geladeira e até a botija de gás.

O servidor informou ainda que durante a noite não fica ninguém guarnecendo o prédio do Depasa, e por isso é comum o local por vândalos para uso de drogas.

Secretaria de Estado de Tecnologia está sem Internet

As primeiras informações que recebemos foi de que a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), teve equipamentos furtados e, por isso, os órgãos estaduais estariam sem internet. Porém, a assessoria de comunicação do governo esclareceu que o furto ocorreu na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado (Sect).

O furto ocorreu no período noturno entre esta quarta (2) e quinta-feira (3), e foram levados dois equipamentos essenciais para que o serviço funcione, deixando o governo sem internet. Com isso, os sites governamentais estão fora do ar.

