DOUGLAS RICHER

Em coletiva de lançamento da Feira de Exposição de Pando – Fexpo Pando, a diretoria organizadora, liderada pelo governador Luiz Adolfo Flores Roberts, oficializou nesta quarta-feira, 19, a data e as atrações do evento este ano.

O maior evento empresarial da Amazônia Boliviana, a Fexpo Pando, confirmou na coletiva de lançamento, o cantor brasileiro Alexandre Pires como atração no dia 05 de agosto em sua 16ª edição. Em vídeo exibido no telão da coletiva, o cantor deixa um recado falando sobre sua participação no evento, onde apresentou a turnê ‘O Baile do Nêgo Véio’ e prometeu três horas de shows embalados pelos seus maiores sucessos.

Colecionador de premiações da música nacional e internacional, a expectativa para o show do cantor já é grande pelos acreanos vizinhos. O anúncio dos shows torna a feira rota de passeio para turistas acreanos dos municípios vizinhos de Rio Branco, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil. Também são aguardados peruanos de Iñapari, região peruana que faz fronteira com Assis Brasil.

Além do cantor Alexandre Pires, também estão confirmados os shows de Maricarmen Marin, Os Kjarkas, Veneno e o Combo de Vera. O evento acontece em prédios do campo de Exposições Amazônico.

Exposição de produtos, tecnologia agroindustrial, tendências e inovação, roda de negócios, pecuária, gastronomia e troca de comércio ficarão à disposição dos visitantes durante quatro noites.

Foto: Reprodução

