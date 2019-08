Em espanhol, o cantor gravou um vídeo em que convida os público para o show que faz parte da sua turnê ‘O Baile do Nêgo Véio’

O show do cantor Alexandre Pires na maior evento empresarial da Amazônia Boliviana, a Fexpo Pando, no próximo dia 5 de agosto está mais do que confirmado! Em espanhol, o cantor gravou um vídeo em que convida os público para o show que faz parte da sua turnê ‘O Baile do Nêgo Véio’ e prometeu três horas de shows embalados pelos seus maiores sucessos.

Assista ao vídeo:



Comentários