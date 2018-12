Ainda não há sinais de que a facção Panda já esteja em outros estados, mas em Rondônia ela já é a terceira maior

As autoridades estão em sinal de alerta com o surgimento de uma nova facção criminosa no Brasil, que se chama PCP (Primeiro Comando do Panda), nascida em uma das principais prisões de Rondônia: a Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo.

Segundo as primeiras informações, a nova facção é aliada do PCC em Rondônia, um dos nove estados brasileiros onde o PCC disputa diretamente com o Comando Vermelho o controle das rotas e do comércio de tráfico de drogas e armas.

Ainda não há sinais de que a facção Panda já esteja em outros estados, mas em Rondônia ela já é a terceira maior, perdendo justamente para o PCC e Comando Vermelho. Especialista acreditam que ela posso criar ramificações em outros estados do Norte, principalmente Acre e Amazonas, rotas de tráfico de drogas.

“Independentemente da guerra deflagrada, os dados demonstram que 25% dos presos das unidades localizadas na capital Porto Velho são filiados a uma das organizações criminosas acima citadas e estão envolvidos em boa parte dos crimes de natureza grave, tais como homicídios, latrocínios, roubos e tráfico de drogas”, afirmou o promotor de Justiça Cláudio Wolff Harger ao UOL.

“Essa guerra por espaço gera o aumento da criminalidade, principalmente quando as organizações estão em guerra uma com as outras”, acrescenta.

Comentários