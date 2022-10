Alison dos Santos disputa prêmio internacional de atleta do ano em 2022

Autor do gol histórico na final contra a Ponte Preta se emocionou ao lado de Duilio Monteiro Alves

O Corinthians lançou nesta quinta-feira um busto em homenagem ao ex-jogador Basílio. O evento aconteceu no Parque São Jorge, com a presença do presidente Duilio Monteiro Alves e outros ex-jogadores, como Dinei, Biro-Biro e Zé Maria.

Basílio entrou para a história do Timão ao marcar o gol do título paulista em 13 de outubro de 1977, diante da Ponte Preta. Encerrou, com isso, um jejum de quase 23 anos sem taças no Corinthians. Há quem diga que foi um dos gols mais comemorados da história do clube.

Ao todo, Basílio, que teve sua trajetória exaltada pelo presidente, disputou 253 jogos com o Alvinegro. O ex-volante se emocionou durante o lançamento de seu busto. Além do título de 77, ele também conquistou a mesma taça em 1979.

— Meu avô pegou uma camisa autografada e o levou para maternidade para entregá-la ao neto que acaba de nascer e esse cara era eu. Muito especial estar aqui. Parabéns, você merece demais. Obrigado por tudo que você fez e faz pelo Corinthians– disse Duilio.

—Eu tenho um relacionamento muito bom com os dirigentes do clube. Obrigado por tudo. O Sport Club Corinthians Paulista é maior do que todos nós. Nos proporciona coisas lindas. Vários bustos. Obrigado por tudo! – disse Basílio.

O busto foi lançado pelo diretor cultural André Carrijo. O ex-narrador Osmar Santos, mesmo com dificuldades de locomoção, esteve no evento. Ele foi exaltado justamente por ter narrado o gol de Basílio.

Basilio com o presidente Duilio Monteiro Alves no Parque São Jorge — Foto: Ana Canhedo

O evento esteve lotado. Com a presença de alguns torcedores, familiares e ex-jogadores, o lançamento do busto também contou com dirigentes e políticos do clube: como o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes. Além dos dois vice-presidentes Eli Werdo e Luis Wagner de Alcântara.