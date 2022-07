Alisson elogia contratações e vê São Paulo forte na temporada

O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (19), mais um reforço para a temporada. Alisson, de 28 anos, assinou contrato até 31 de dezembro de 2024. Além do meia-atacante, o Tricolor do Morumbi já investiu em 2022 nos meias Nikão e Patrick, no lateral-direito Rafinha e no goleiro Jandrei.

Após conquistar títulos importantes por Cruzeiro e Grêmio, Alisson afirmou, em entrevista coletiva, que deseja novos desafios: “Acabamos assistindo a outros campeonatos e, para mim, o paulista é o estadual mais difícil e o São Paulo foi campeão no ano passado. Que eu possa chegar esse ano junto com Patrick, Nikão, Rafinha e Jandrei, mais o pessoal que já está aqui, para conquistar o título novamente esse ano e começar muito bem o primeiro semestre”.

No São Paulo, Alisson reencontrou Patrick. O ex-colorado foi um dos protagonistas de uma grande confusão no Beira-Rio, quando jogadores do Internacional pegaram da torcida caixões com o escudo do Grêmio após a vitória por 1 a 0 no Gre-Nal. A derrota gremista colocou o time muito perto do rebaixamento, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alisson garante que a mágoa ficou para trás.

“Ficou dentro de campo, lá no Rio Grande do Sul. Agora somos companheiros de equipe, tenho certeza de que um vai correr pelo outro. O que passou, passou. Aquela confusão ali dentro é normal, os dois querem vencer. Agora, nós dois estamos vestindo a camisa do São Paulo e tenho certeza de que vamos fazer de tudo para fazer história aqui dentro”, declarou o jogador.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista na próxima semana, quando enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Tricolor está no Grupo B, ao lado Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo.